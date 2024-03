Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Zeugen nach Unfallfluchten gesucht

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel:

Einen geschätzten Sachschaden von 3000 Euro hinterließ ein bisher unbekannter Autofahrer. Dieser stieß mit einem grauen BMW 320i zusammen, welcher am Freitagmittag (22.03.2024, 11:00 Uhr-12:00Uhr) in einem Parkhaus an der Straße "Widumer Tor" geparkt war. Das Fahrzeug wurde vorne rechts beschädigt. Hinweise zu dem Unfall nimmt die Polizei unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

Dorsten:

Am Montagnachmittag in der Zeit von 17:15 Uhr bis 17:45 Uhr kam es auf einem Parkplatz eines Geschäftes auf der Straße "Am Sägewerk" zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Dabei entstand ein geschätzter Sachschaden von 5000 Euro an einem weißen Volvo V90. Das Auto wurde im Bereich der hinteren Stoßstange beschädigt. Hinweise auf den Verursacher liegen bisher nicht vor.

Bottrop:

Ein unbekannter Autofahrer beschädigte in der Zeit von Montagabend (17:30 Uhr) und Dienstagmorgen (06:30 Uhr) Uhr einen geparkten VW Transporter an der Horster Straße. Der Schaden ist vorne links zu erkennen. Das Fahrzeug stand auf einem Parkplatz in der Nähe des Bahnhofs. Es konnten weiße und rote Lackanhaftungen gesichert werden. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Hinweise zu den Unfallfluchten nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell