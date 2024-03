Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Haltern am See: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Bottrop

In der Nacht zu Montag brachen unbekannte Täter in eine Doppelgarage auf einem Firmengelände an der Bahnhofstraße ein. Sie hebelten eines der beiden Tore auf und entwendeten Werkzeuge und Felgen. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Zwischen dem vergangenen Freitag und Montag entwendeten Unbekannte rund 200 Meter Kabel aus einem Baustellencontainer an der Bruktererstraße. Das Baustellengelände ist nicht frei zugänglich. Der Container wurde gewaltsam geöffnet. Neben den Kabeln nahmen die Täter eine Akkubohrmaschine mit. Die Fluchtrichtung ist unbekannt.

Haltern am See

Über den Balkon und ein Küchenfenster gelangten unbekannte Einbrecher in eine Wohnung am Bornweg. Der Einbruch passierte am Montag zwischen 09 Uhr und 16:30 Uhr. Die Einbrecher durchsuchten die gesamte Wohnung nach Beute. Nach ersten Erkenntnissen nahmen sie Goldschmuck mit und flüchteten in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

