Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Affalterbach: Unfall mit drei verletzten Personen

Ludwigsburg (ots)

Drei verletzte Personen und ein Schaden von 35.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochnachmittag gegen 16:40 Uhr auf der Landesstraße 1127 zwischen Affalterbach und Winnenden. Ein 28-Jähriger befuhr mit seinem VW Golf die L 1127 von Affalterbach kommend in Richtung Winnenden. Hinter ihm fuhr mit größerem Abstand ein 28-Jähriger mit seinem BMW 320. Vor der Abzweigung zum Gollenhof kam der VW Golf Lenker aus bislang unbekannter Ursache nach links auf die Gegenfahrspur. Dort kam ihm eine ordnungsgemäß fahrende 54-jährige Lenkerin eines Iveco Kleinlkw entgegen. Um einen Frontalzusammenstoß mit dem VW Golf zu vermeiden wich die 54-Jährige nach rechts aus. Dennoch kam es zum Streifvorgang zwischen dem VW Golf und Lkw. Infolge dessen wurde der Lkw seinerseits nach links auf die Gegenfahrspur abgewiesen. Hier kam es zur Kollision mit dem ebenfalls ordnungsgemäß fahrenden BMW. Durch die Kollision kippte der Lkw auf die rechte Fahrzeugseite um kam letztendlich in einem Acker zum Liegen. Alle drei Fahrzeuglenker wurden verletzt und kamen mit Rettungswagen in Krankenhäuser. Die unfallbeteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst hatten mehrere Fahrzeuge und einen Rettungshubschrauber mit einem Notarzt im Einsatz. Zur Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn war die Landesstraße zwischen Ortsausgang Affalterbach und Abzweigung Gollenhof in der Zeit zwischen 17:09 Uhr und 19:10 Uhr voll gesperrt. Insgesamt waren drei Streifenbesatzungen der Polizeipräsidien Aalen und Ludwigsburg eingesetzt.

