Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: versuchter Diebstahl und Verkehrsunfall in der Rosenstraße - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Unbekannte Diebe hatten es zwischen Sonntag, 15.09.2024, 18:30 Uhr und Montag, 16.09.2024, 06:40 Uhr auf ein Starkstromkabel abgesehen, welches im Bereich des Floschenstadions in der Rosenstraße in Sindelfingen an Metallstangen über einen Fuß- und Radweg gespannt war. Die Unbekannten bogen eine der Metallstangen herab, um so an das Kabel im Wert von etwa 200 Euro zu gelangen. Aus noch unbekannten Gründen ließen sie offenbar von ihrem Vorhaben ab und entkamen unerkannt. Aufgrund der verbogenen Metallstange hing das Kabel nun auf ca. 150 cm Höhe über dem Weg. Dies wurde einem 50-Jährigen zum Verhängnis, der dort mit dem Fahrrad unterwegs war und aufgrund der Dunkelheit das herabhängende Kabel nicht bemerkte. Das Kabel traf den Fahrradfahrer im Gesicht, wobei seine Sportbrille im Wert von 270 Euro zerstört und der 50-Jährige zudem leicht am Auge verletzt wurde. Das Polizeirevier Sindelfingen ermittelt nun wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr und versuchtem Diebstahl. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07031 697-0 oder per Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell