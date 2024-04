POL-E: Essen: Unbekannte überfallen Supermarkt und rauben Tageseinnahmen - Zeugenaufruf

Essen (ots) - 45468 MH-Altstadt: Gestern Nachmittag (27. März gegen 16:45 Uhr) hielt sich eine 73-jährige Dame in einem Kaffeegeschäft im Forum an der Hans-Böckler-Straße in Mülheim auf. Nach kurzer Zeit bemerkte die Dame, dass sich eine unbekannte Frau an ihrer Handtasche zu schaffen machte. Die Unbekannte (28/bulgarisch/ohne festen Wohnsitz in Deutschland) ...

mehr