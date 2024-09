POL-DU: Kaßlerfeld: Öffentlichkeitsfahndung - Wer kennt den Mann mit der Axt?

Duisburg (ots) - Eine Frau (48) ist am Sonntag (1. September, 13 Uhr) auf der Münchener Straße von einem unbekannten Autofahrer angefahren worden. Die Geschädigte besuchte zuvor eine Sonntagsmesse in der Kirchengemeinde St. Judas Thaddäus. Als sie die Münchener Straße am Fahrbahnrand, unmittelbar neben geparkten Autos entlang ging, verspürte sie einen Schmerz im rechten Arm. Als sie sich umdrehte, sah sie einen ...

mehr