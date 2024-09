Polizei Duisburg

POL-DU: Buchholz: Fußgängerin angefahren - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Eine Frau (48) ist am Sonntag (1. September, 13 Uhr) auf der Münchener Straße von einem unbekannten Autofahrer angefahren worden. Die Geschädigte besuchte zuvor eine Sonntagsmesse in der Kirchengemeinde St. Judas Thaddäus. Als sie die Münchener Straße am Fahrbahnrand, unmittelbar neben geparkten Autos entlang ging, verspürte sie einen Schmerz im rechten Arm.

Als sie sich umdrehte, sah sie einen grauen Mercedes, aus dem ein unbekannter Mann ausstieg und sie anschrie, dass sie sein Auto beschädigt habe. Danach sei der Mann wieder in sein Auto gestiegen und weggefahren - ohne die Polizei zu rufen, die Personalien zu hinterlassen oder dem 48-Jährigen zu helfen.

Die Polizei Duisburg sucht Zeugen, die Angaben zu dem Auto oder dem Fahrer machen können. Letzterer soll 50 - 60 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß sein. Er hat eine normale Statur, weißgraues Haar und trug eine kurze Hose und eine Schirmmütze. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 22 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell