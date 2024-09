Polizei Duisburg

POL-DU: Großenbaum: Radfahrer angefahren und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Ein Radfahrer ist am Montagmittag (2. September, gegen 13:15 Uhr) in einem Kreuzungsbereich von einem Auto angefahren worden. Der 19-Jährige schilderte der Polizei, dass er auf der Lauenburger Allee unterwegs war, als ihm ein schwarzer Pkw, aus dem Uhlenbroicher Weg kommend, die Vorfahrt nahm und mit ihm zusammenstieß. Der oder die Unbekannte am Steuer sei einfach weitergefahren - ohne die Polizei zu rufen, die Personalien zu hinterlassen oder dem 19-Jährigen zu helfen. Der Fahrradfahrer wurde leicht verletzt und wollte sich eigenständig in ärztliche Behandlung begeben.

Die Polizei Duisburg sucht Zeugen, die Angaben zu dem Auto oder dem Fahrer oder der Fahrerin machen können. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 22 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

