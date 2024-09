Polizei Duisburg

POL-DU: Beeck: Versuchter Raub - Kripo sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Drei Unbekannte haben am Freitagmittag (30. August, gegen 13 Uhr) versucht, einen Paketboten an der Karl-Albrecht-Straße auszurauben. Der 51-Jährige schilderte den alarmierten Polizisten, dass zunächst einer der Männer behauptete, dass eines der Pakete für ihn wäre. Als der Bote an der Geschichte zweifelte und das Paket nicht übergab, kehrte der Mann mit zwei Komplizen zurück. Unter Vorhalt eines Messers forderte das Trio die Herausgabe, woraufhin sich der 51-Jährige in den Flur eines Mehrfamilienhauses rettete. Das Trio flüchtete daraufhin ohne Beute.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zu den Unbekannten machen können: Einer der Männer wird auf 40 Jahre und 1,85 Meter Größe geschätzt. Er hatte zum Tatzeitpunkt einen Dreitagebart und trug einen weiß/gelben Jogginganzug. Seine Komplizen schätzt er jünger ein und jeweils auf 1,70 Meter. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

