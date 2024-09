Polizei Duisburg

POL-DU: Neumühl: Gefährliche Körperverletzung - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Mittwochabend (28. August) gegen 18 Uhr soll ein 20-jähriger Duisburger von zwei Männern verletzt worden sein. Der junge Mann befand sich auf einer Parkbank in einer Grünanlage an der Kopernikusstraße, als ihn zwei etwa gleichaltrige Männer ansprachen und sich ungefragt zu ihm setzten. Nachdem er sie mehrfach gebeten hatte, sich von ihm fernzuhalten, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei soll einer der bisher unbekannten Männer ein Messer gezogen und dem 20-Jährigen in den Oberschenkel gestochen haben. Danach flüchteten die Täter. Der verletzte Mann begab sich später zur Versorgung seiner Wunden in ein Krankenhaus.

Die unbekannten Männer beschreibt er so: beide haben dunkle Haare, einen dunklen Hautteint und sind um die 20 Jahre alt. Der eine sei circa 1,85 Meter groß, schlank, habe einen schwarzen Vollbart und trug einen schwarz-grauen Trainingsanzug, schwarze Schuhe und eine schwarze Umhängetasche. Der andere sei circa 1,70 Meter mit normaler Figur und zurückgegelten Haaren. Er war mit einem weißen Langarmoberteil und einer roten Jogginghose bekleidet.

Die Duisburger Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Zeuginnen oder Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 0203 2800 beim Kriminalkommissariat 34.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell