POL-DU: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei Duisburg - Beeck: Mann verletzt Frau schwer und flüchtet - Festnahme

Am Montagmorgen (2. September) gegen 07:40 Uhr wurde die Duisburger Polizei informiert, dass es einen körperlichen Übergriff in einer Wohnung in der Weststraße gegeben habe. Die Beamten fanden eine schwerverletzte Frau in ihrer Wohnung auf. Ein Tatverdächtiger konnte hingegen nicht angetroffen werden. Bei der Polizei Duisburg wurde unter Leitung der Staatsanwaltschaft Duisburg eine Mordkommission eingerichtet. Während die Frau versorgt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde, fahndeten die Beamten in der Umgebung nach dem flüchtigen Tatverdächtigen.

Dieser konnte kurze Zeit später vorläufig festgenommen werden. Er wird am Dienstag (3. September) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts einem Haftrichter vorgeführt. Lebensgefahr besteht für die verletzte Frau nicht mehr. Die Ermittlungen dauern an.

