POL-DN: Rollerfahrerin gestürzt

Jülich (ots)

Leichte Verletzungen erlitt am Donnerstagmorgen (16.05.2024) eine 17-Jährige aus Niederzier, als sie mit ihrem Motorroller auf der Dürener Straße stürzte und gegen einen Pkw rutschte.

Gegen 07:45 Uhr befuhr die 17-Jährige mit ihrem Zweirad die Dürener Straße in Richtung Bahnhofstraße. Als ein vor ihr fahrender Pkw, welcher von einer 52-Jährigen aus Düren gesteuert wurde, verkehrsbedingt an einem Zebrastreifen anhielt, bremste die Niederziererin ebenfalls ab. Hierbei kam sie zu Fall und rutschte mitsamt ihrem Roller gegen den stehenden Pkw. Durch den Unfall erlitt die 17-Jährige leichte Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Ihr Roller wurde abgeschleppt. Laut ersten Schätzungen entstand ein Schaden in Höhe von 950 Euro.

