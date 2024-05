Polizei Düren

POL-DN: Unfall nach Überholvorgang

Nörvenich (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag (16.05.2024) wurde ein 16-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt. Er stieß beim Einfahren auf die B 477 mit einem Pkw zusammen.

Gegen 16:40 Uhr befuhr ein 18-Jähriger aus Nörvenich mit seinem Pkw die B 477 in Richtung Oberbolheim. Kurz vor der Einmündung Zülpicher Straße scherte er nach einem Überholvorgang wieder auf seine Fahrbahn ein. Hierzu betätigte er auch seinen Blinker. Ein 16-jähriger Nörvenicher, welcher mit seinem Krad die Zülpicher Straße nach links in Richtung Lüxheim verlassen wollte, ging davon aus, dass der 18-Jährige nach rechts in die Zülpicher Straße abbiegen wollte und fuhr an. Hierdurch kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 16-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurde mit einem Rtw in ein Krankenhaus verbracht. Die eingesetzte Feuerwehr Nörvenich erschien an der Unfallstelle und streute auslaufende Betriebsmittel ab. An beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von 4500 Euro.

