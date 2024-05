POL-DN: Kontrollmaßnahmen im Großen Tal

Jülich (ots) - Am Dienstag (14.05.2024) kam es in Jülich auf der Brunnenstraße zu einem Unfall, bei dem ein Pedelec-Fahrer stürzte und verletzt wurde. Eine Autofahrerin hatte ihm die Vorfahrt genommen. Der 59-Jährige aus Jülich war gegen 13:00 Uhr mit seinem Pedelec auf der Brunnenstraße in Richtung "An der Leimkaul" unterwegs. Er nutzte den links zur Fahrbahn verlaufenden Fahrradweg, der für beide Fahrtrichtungen freigegeben ist. Im Einmündungsbereich mit der ...

mehr