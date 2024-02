Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss

Rotenburg an der Fulda (ots)

Am 09.02.2024, 19:50 Uhr, befuhr ein in Bebra wohnender Pkw-Fahrer mit seinem Audi die B 83 in Rotenburg an der Fulda, in Richtung Alheim. Nach einer Kreisverkehrsausfahrt überfuhr er zunächst eine Verkehrsinsel und anschließend kollidierte er mit einem am rechten Fahrbahnrand wartenden Pkw. An den beiden Fahrzeugen und der Verkehrsinsel entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher stand unter Einfluss von Alkohol und war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Eine Blutentnahme wurde durch die Polizei veranlasst.

Bebra- Am 10.02.2024, 05:25Uhr, befuhr ein in Rotenburg an der Fulda wohnender Pkw-Fahrer die L 3251, aus Weiterode kommend. In der Auffahrt "Bebra-Süd" wollte der Pkw-Fahrer auf die B 27 in Fahrtrichtung Rotenburg an der Fulda fahren. In der Auffahrt verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr auf die beginnende Leitplanke, überschlug sich und blieb auf der angrenzenden Grünfläche liegen. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt in das Krankenhaus nach Rotenburg an der Fulda verbracht. An dem Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Unfallverursacher stand unter Einfluss von Alkohol und war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Eine Blutentnahme wurde durch die Polizei veranlasst.

(PST Rotenburg, Christ,POK) PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell