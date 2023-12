POL-PDWIL: Bedrohung mit Messer vor der Schlossgalerie

Bernkastel-Kues (ots) - Mitarbeiter des Bauhofs Bernkastel-Kues stellten in der Vergangenheit vermehrt Vandalismus in Form von massenhaft angebrachten Aufklebern an und Besprühen/Bemalen von Einrichtungsgegenständen in der Tiefgarage am Forumsplatz fest. Im Zeitraum 08.12.-13.12.2023 wurde die Eingangstür zum Fahrstuhl zudem so beschädigt, dass sie nicht mehr funktioniert und mit hohem Kostenaufwand repariert werden ...

mehr