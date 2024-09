POL-DU: Kalkum - Danziger Straße/B8 - Schussabgabe aus Dienstwaffe - Keine Verletzten

Duisburg (ots) - Am Montagmorgen (2. September) gegen 07:40 Uhr wurde die Duisburger Polizei informiert, dass es einen körperlichen Übergriff in einer Wohnung in der Weststraße gegeben habe. Die Beamten fanden eine schwerverletzte Frau in ihrer Wohnung auf. Ein Tatverdächtiger konnte hingegen nicht angetroffen ...

