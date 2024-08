Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Gartenhütten aufgebrochen

Freiburg (ots)

Am Montag, 19.08.2024, in dem Zeitraum zwischen 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr, hob ein Unbekannter ein Gartentor aus, um auf dem Tüllinger, "Am Alten Weg", in einen Schrebergarten zu gelangen. Im weiteren Verlauf begab sich der Unbekannte zur Gartenhütte, trat die Tür ein und durchwühlte mehrere Schränke. Nach Sachlage wurden mehrere Schokoriegel entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Von Samstag, 17.08.2024, auf Sonntag, 18.08.2024, war ein Unbekannter bereits in einem Schrebergarten am Hünerbergweg unterwegs. Türen wurden aufgehebelt um in eine Gartenhütte zu gelangen. Aus der Gartenhütte wurden eine Getränkedose sowie eine Fischkonservendose entwendet. Eine Schadenshöhe ist hier nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell