POL-FR: Freiburg-Brühl: Zwei Verletzte nach Streit mit Messer und Schlagstock

Freiburg (ots) - In der Nacht zum Dienstag, 20.08.2024, zwischen 0.45 Uhr und 1 Uhr kam es im Bereich der Schnewlinstraße in Freiburg zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Während der Unfallaufnahme störten immer wieder drei zunächst unbekannte junge Männer die Unfallbeteiligten und zeigten sich in aufdringlicherweise sehr Interessiert am ...

