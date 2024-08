POL-FR: Freiburg: Dreiste Diebe entwenden Handys während der Unfallaufnahme

Freiburg (ots) - Am Sonntagnachmittag, 18.08.2024, gegen 14.20 Uhr kam es in einer Wohnung im 13. Stockwerk eines Mahrfamilienhauses in der Ignaz-Bruder-Straße in Waldkirch zu einem Wohnungsbrand. Hierbei hatte sich ein 25-jähriger Bewohner leicht verletzt und mußte in einer Klinik medizinisch versorgt weden. Die freiwillige Feuerwehr Waldkirch konnte das Feuer löschen und das weitere Ausbreiten des Brandes auf andere ...

mehr