POL-FR: Klettgau/ Riedern am Sand: Drei Fahrzeuge In der Fluhe von Unbekannten durchsucht - Polizei bittet um Hinweise!

Drei Fahrzeuge, welche auf einem Hofplatz in der Straße "In der Fluhe" geparkt waren, wurden von Unbekannten in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 17./18.08.2024 durchsucht. Vermutlich waren alle drei Fahrzeuge nicht verschlossen. Aus zwei Fahrzeugen wurden kleinere Gegenstände entnommen. Diese wurden im Nahbereich aber liegengelassen. Aus dem dritten Fahrzeug wurde ein Kuvert mit Bargeld entwendet. Der Polizeiposten Wutöschingen (07746/92850) bittet Zeugen, die in oben genannter Nacht verdächtige Wahrnehmungen In der Fluhe gemacht haben, sich zu melden.

