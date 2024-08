Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Brand in Hochhaus

Freiburg (ots)

Am Sonntagnachmittag, 18.08.2024, gegen 14.20 Uhr kam es in einer Wohnung im 13. Stockwerk eines Mahrfamilienhauses in der Ignaz-Bruder-Straße in Waldkirch zu einem Wohnungsbrand.

Hierbei hatte sich ein 25-jähriger Bewohner leicht verletzt und mußte in einer Klinik medizinisch versorgt weden.

Die freiwillige Feuerwehr Waldkirch konnte das Feuer löschen und das weitere Ausbreiten des Brandes auf andere Wohneinheiten verhindern.

Der Sachschaden düfte nach ersten Einschätzungen bei rund 800.000 Euro liegen. Nach derzeitigen Erkenntnissen könnte das Feuer fahrlässig entstanden sein. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell