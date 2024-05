Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim, Oberndorf - Zeugen nach Unfall gesucht

Kuppenheim, Oberndorf (ots)

Nach einer Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der August-Scherer-Straße am vergangenen Dienstag, sind die Beamten des Polizeireviers Gaggenau auf der Suche nach Zeugen. Zwischen 10:45 Uhr und 10.55 Uhr parkte eine Autofahrerin ihren Seat auf dem Kundenparkplatz und musste bei ihrer Rückkehr zu ihrem Fahrzeug einen beschädigten Stoßfänger vorfinden. Trotz eines Sachschadens von etwa 1.500 Euro war von dem Verursacher keine Spur. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, wenden sich unter der Telefonnummer 07225 9887-0 an die Beamten in Gaggenau.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell