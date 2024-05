Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Renchen - Trunkenheit am Steuer

Renchen (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden die Beamten des Polizeireviers Achern auf einen Autofahrer aufmerksam, welcher durch langsames Fahren und grundloses Bremsen auffiel. Der 45-jährige Fahrer eines Daimler-Benz wurde in der Hauptstraße in Renchen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Alkoholüberprüfung stellten die Beamten einen Wert von rund 1,1 Promille fest. Dem Mittvierziger wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde einbehalten. Der Mann sieht nun einem Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr entgegen. /bab

