Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim - Auto beschädigt, Zeugen gesucht

Kuppenheim (ots)

Am Freitag im Zeitraum zwischen 14 Uhr und 15 Uhr, befuhr ein bislang Unbekannter die Murgtalstraße und beschädigte offenbar beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines Mercedes. Anschließend entfernte sich der Unbekannte von der Örtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 1.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrer geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 07225 9887-0 mit den Beamten des Polizeireviers Gaggenau in Verbindung zu setzen. /su

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell