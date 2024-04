Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Audi A7 nach Diebstahl wieder aufgefunden - Zeugen gesucht

Bad Bentheim (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen Audi A7 welcher in der einer Hofeinfahrt in der Käthe-Kollwitz-Straße parkte. Das Fahrzeug konnte verlassen am Freitagmorgen abgestellt in der Straße Ochtruper-Diek aufgefunden werden. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922/776600 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell