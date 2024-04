Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Heede - Zeugen nach mehreren Einbrüchen gesucht

Heede (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Baucontainer, welcher in der Straße Am Kindergarten stand. Anschließend entwendeten sie diverses Werkzeug und Kraftstoff (Diesel). Aus einem zweiten Container konnten die Täter nichts erbeuten, da dieser leer war. In derselben Nacht verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zum Jugendgemeinschaftshaus in der Kirchstraße und entwendeten einen Beamer, eine Musikbox und diverses Werkzeug sowie eine Baggerschaufel. Der Gesamtschaden steht bislang noch nicht fest. Ob die Taten im Zusammenhang stehen, wird derzeit noch ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961-9260 entgegen.

