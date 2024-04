Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach, Obertsrot - Touchierter Fahrradfahrer gesucht

Gernsbach, Obertsro (ots)

Nach einem Zusammenprall zwischen einer VW-Lenkerin und einem Fahrradfahrer am Dienstagnachmittag in der Obertsroter Straße sind die Beamten des Polizeireviers Gaggenau auf der Suche nach dem Zweiradfahrer. Es handelt sich um einen circa 60-jährigen, schlanken Mann mit grauen Haaren und Vollbart. Er trug zum Unfallzeitpunkt ein rotes Oberteil und fuhr nach der Kollision in Richtung Gernsbach weiter. Inwieweit er bei dem Vorfall verletzt wurde, ist bislang unbekannt. Nach bisherigen Erkenntnissen touchierte eine 68 Jahre alte Lupo-Fahrerin kurz vor 15 Uhr im Bereich der dortigen Feuerwehr den nun gesuchten Radler. Doch nicht nur der Radfahrer entzog sich den Feststellungen der Polizei, auch die mutmaßliche Unfallverursacherin versuchte sich aus der Affäre zu ziehen. Sie stieg aus ihrem Lupo aus und lief davon. Sie konnte allerdings nach wenigen Schritten von einer herbeieilenden und von städtischen Mitarbeitern alarmierten Streife gestellt werden. Die Frau ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrererlaubnis, was ihr kontaktscheues Verhalten erklären dürfte. Der angefahrene Radfahrer oder wer Hinweise zu dessen Identität gegen kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer: 07225 9887-0 bei den Ermittlern des Polizeireviers Gaggenau.

