POL-OG: Medieninfo des Polizeipräsidiums Offenburg

Renchen (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden die Beamten des Polizeireviers Achern auf einen Autofahrer aufmerksam, welcher durch langsames Fahren und grundloses Bremsen auffiel. Der 45-jährige Fahrer eines Daimler-Benz wurde in der Hauptstraße in Renchen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Alkoholüberprüfung stellten die Beamten einen Wert von rund 1,1 Promille fest. Dem Mittvierziger wurde ...

