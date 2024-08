Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl von Wahlplakat

Greiz (ots)

Greiz: Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Montag zu Dienstag (05.08. - 06.08.2024) ein in der Zeulenrodaer Straße aufgestelltes Wahlplakat eines Gebietsverbandes einer politischen Partei (Maße: 2x2 Meter). Die Täter entwendeten das Plakat samt dem Bauzaunelment, an dem dieses angebracht war. Die Kripo in Gera hat die Ermittlungen augenommen und nimmt Zeugenhinweise unter 0365 / 8234-1465 entgegen (Bezugsnummer 0202685/2024). (AK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell