Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brandschutztüren von Baustelle entwendet

Altenburg (ots)

Altenburg: Gleich zweimal wurde ein Objekt in der Turnerstraße zum Ziel von Dieben. Zunächst entwendeten die Unbekannten im Zeitraum von Anfang Juli bis Anfang August 2024 (08.07. - 06.08.2024) von dem im Bau befindlichen Mehrfamilienhaus vier Brandschutztüren eines 58-Jährigen. Darüber hinaus versuchten Unbekannte in der Nacht vom 05.08. auf den 06.08.2024 im selben Objekt in die Wohnung eines 61-jährigen Geschädigten zu gelangen. Nachdem sich dieser jedoch bemerkbar machte, flohen die Einbrecher in unbekannte Richtung. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen des Geschehens. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03447 / 471-0 zu melden (Bezugsnummer 0202452/2024). (AK)

