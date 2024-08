Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ergänzungsmeldung: Ermittlungen zum Sexualdelikt im November 2023 in Gera - Festnahme des zweiten Täters !

Gera (ots)

Gera: Im Zuge der geführten kriminalpolizeilichen Ermittlung zum Sexualdelikt im November 2023 zum Nachteil zweier junger Frauen aus Tschechien richtete sich der Tatverdacht gegen drei Männer syrischer Staatsangehörigkeit. Im Juli 2024 hat das Landgericht Gera auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gera Haftbefehle erlassen. Den 30-jährigen Gesuchten nahmen Polizeibeamte am 17.07.2024 fest. (LPI Gera berichtete)

Der zweite per Haftbefehl gesuchte Tatverdächtige konnte am 01.08.2024 im Zuge einer grenzpolizeilichen Kontrolle in Baden-Württemberg festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt werden. Der 22-Jährige befindet sich seither in einer Justizvollzugsanstalt. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell