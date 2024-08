Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl aus Mehrfamilienhaus

Gera (ots)

Gera: In der Marienstraße gelangten Unbekannte in der Nacht von Sonntag auf Montag (04.08. - 05.08.2024) in den Hausflur eines Mehrfamilienhauses und entwendeten mehrere dort abgestellte paar Schuhe. Des Weiteren begibt sich der ungekannte Täter in den Kellerbereich und entwendet aus einem Abteil mehrere Spirituosen. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 0365 / 829-0 zu melden (Bezugsnummer 0200665/2024). (AK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell