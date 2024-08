Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jestetten: An fünf Autos in Tiefgarage Scheiben aufgehebelt und Fahrzeuge durchsucht - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Unbekannte hebelten an fünf verschiedenen Fahrzeugen jeweils eine Fensterscheibe auf und verschafften sich in der Nacht von Sonntag auf Montag, 18./19.08.2024, Zutritt zu den Fahrzeugen. Diese standen in einer Tiefgarage im Salpeterweg und wurden durchsucht. Das Garagentor ist aktuell defekt und so konnten der oder die Täter an die Fahrzeuge gelangen. Bislang ist nur bei einem Fahrzeughalter bekannt, das Bargeld aus dem Pkw gestohlen wurde. Der Diebstahlschaden aus den vier anderen Autos sowie der Sachschaden an den Fahrzeugen ist noch unbekannt. Der Polizeiposten Jestetten (07745/925820) bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden.

md/tb

