Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Sachbeschädigung an PKW

Zeugen gesucht

Neuhaus am Rennweg (ots)

Am 04.07.2024, im Zeitraum von 11.00 Uhr bis 11.15 Uhr, beschädigten bisher unbekannte Täter einen in Neuhaus am Rennweg, auf einem Supermarktparkplatz in der Lichtetalstraße, abgestellten PKW. Der schwarze Mercedes wies Beschädigungen an der linken Fahrzeugseite, dem Kofferraum und der Motorhaube auf. Es entstand erheblicher Sachschaden. Zeugen, welche Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer: 0172549 bei der Polizei Sonneberg, Tel.: 03675 8750 zu melden.

