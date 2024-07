Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ruhestörung zieht mehrere Strafanzeigen nach sich

Sonneberg (ots)

Am gestrigen Abend, gegen 22.20 Uhr, wurden die Beamten der PI Sonneberg zu ruhestörenden Lärm durch mehrere Personen in die Coburger Straße in Sonneberg gerufen. Zunächst konnte nach Aufforderung der Beamten die nächtliche Ruhe wiederhergestellt werden. Gegen 23.00 Uhr meldeten sich Anwohner bei der Polizei und beschwerten sich über den erneuten Lärm am vorherigen Einsatzort. Den angetroffenen Personen wurde nun ein Platzverweis ausgesprochen. Mit dieser Maßnahme unzufrieden, beleidigten vier nunmehr Beschuldigte, im Alter von 43 bis 66, die eingesetzten Polizeibeamten und griffen diese körperlich an. Im Rahmen der Widerstandshandlungen wurden vier Polizeibeamte leicht verletzt. Die Einsatzkräfte waren im Nachgang weiterhin dienstfähig. Drei Täter wurden in polizeilichen Gewahrsam genommen und Strafverfahren gegen sie eingeleitet

