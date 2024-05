Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen an der Brenz - Von Hund gebissen

Am Mittwoch wurde ein 36-Jähriger in Giengen von einem Hund verletzt.

Um 21.15 Uhr waren ein Paar in der Stuttgarter Straße unterwegs. Plötzlich sprang ein Hund über einen Gartenzaun und lief auf die beiden Personen bedrohlich zu. Der Mann versuchte den Mischlingshund auf Distanz zu halten. Der wurde dabei wohl noch aggressiver und biss dem 36-Jährigen in den Rücken. Dabei stürzte der Mann und erlitt dabei eine Platzwunde am Kopf. Die Hundehalterin eilte zur Hilfe und kümmerte sich um den Verletzten. Sanitäter brachten ihn in eine Klinik. Seine 37-jährige Begleiterin blieb unverletzt. Die Polizei Giengen hat die Ermittlungen aufgenommen.

