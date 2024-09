Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen: Unfallflucht zwischen Schwieberdingen und Hemmingen

Ludwigsburg (ots)

Ein 63-jähriger Fahrer eines Lkw war am Donnerstag (19.09.2024) gegen 12:00 Uhr auf der Kreisstraße 1690 von Schwieberdingen in Fahrtrichtung Hemmingen unterwegs. In einer Kurve auf Höhe der Golfanlage Nippenburg kam ihm eine unbekannte Person in einem schwarzen Mercedes entgegen, wobei der Pkw auf den Fahrstreifen des 63-Jährigen geriet. Dieser musste daher mit seinem Lkw nach rechts in den Grünstreifen ausweichen und kollidierte dort mit einem Verkehrsschild. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro. Die unbekannte Person in dem Mercedes setzte ihre Fahrt unvermindert fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Zeugen, die Angaben zu der flüchtigen Person und dem schwarzen Mercedes machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 07156 4352-0 oder per Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Ditzingen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell