Goldenstedt - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 14. September 2024, in der Zeit von 09:15 Uhr bis 09:28 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw einer 55-jährigen Frau aus Goldenstedt. Diese hatte ihren Pkw, einen VW Passat, auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Vechtaer Straße abgestellt. Der Schaden wurde auf 1.000,00 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Vechta - Einbruchdiebstahl in Gaststätte

Am Sonntag, 15. September 2024, in der Zeit von 03:20 Uhr bis 05:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück einer Gaststätte in der Oldenburger Straße, verschafften sich gewaltsam Zutritt zur dortigen Bar und entwendeten unter anderem Bargeld. Eine genaue Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Sachbeschädigung an Kfz

Am Sonntag, 15. September 2024, in der Zeit von 04:00 Uhr bis 05:00 Uhr beschädigten derzeit unbekannte den Pkw eines 38-jährigen Mannes aus Neuenkirchen-Vörden. Dieser hatte seinen Pkw, einen Honda Accord, in der Alfhausener Straße abgestellt. Der Schaden wurde auf 1.000,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/99936-0) entgegen.

Lohne - Diebstahl aus Wohnung

Am Freitag, 13. September 2024, in der Zeit von 06:00 Uhr bis 20:00 Uhr begaben sich unbekannte Personen in ein Wohnhaus in der Schürmannstraße und entwendeten unter anderem eine Spielkonsole. Hinweise nimmt die Polizei in Steinfeld (Tel.: 05492/96066-0) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 14. September 2024, gegen 11:00 Uhr bis 11:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw einer 58-jährigen Frau aus Vechta. Diese hatte ihren Pkw, einen Skoda ENYAQ, auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Münsterstraße abgestellt. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

