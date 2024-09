Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen des Polizeikommissariats Vechta vom 14.09.-15.09.2024

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta/ Deindrup - Verkehrsunfallflucht nach Gefährdung des Straßenverkehrs

Am Samstagabend den 14.09.2024 ist gg 21:50 Uhr ein 19-Jähriger alkoholisiert in einer leichten Rechtskurve auf dem Stroher Damm, in 49377 Vechta im Ortsteil Deindrup, von der Fahrbahn abgekommen und in einer Brombeerplantage zum Stehen gekommen. Der Fahrzeugführer hat daraufhin unverzüglich die Unfallstelle verlassen, konnte jedoch noch im Nahbereich durch den geschädigten Landwirt angetroffen werden. Bei dem Fahrzeugführer konnte eine Atemalkoholkonzentration von 1,03 Promille festgestellt werden. Dementsprechend wurde diesem eine Blutprobe entnommen und dessen Führerschein beschlagnahmt.

Visbek / Vechta - Gefährdung des Straßenverkehrs

Aufgrund der unangemessenen und zu zügigen Fahrweise eines 23 - jähriger Fahrzeugführer auf der Strecke von Visbek nach Vechta wurde dieser am 15.09.2024 gg 03:15 Uhr angehalten und kontrolliert. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde gegen ihn ein Straßenverkehrsgefährdungsdelikt eingeleitet und der Führerschein beschlagnahmt.

Vechta - Trunkenheit im Verkehr

Am 14.09.2024 wurde gg 21:45 Uhr ein 52 - jähriger Mann aus Vechta auf der Oldenburger Straße angehalten und kontrolliert. Hierbei konnte eine Alkoholisierung von 1,26 Promille festgestellt werden. Aufgrund dessen wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein abgenommen.

Vechta - Diebstahl aus PKW

Am 14.09.2024 ist es in der Zeit von 18:00 Uhr bis 23:00 Uhr zu einem Diebstahl aus PKW auf der Straße "An der Ziegelei" in Vechta gekommen. Durch unbek. Täter wurde die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen und die Geldbörse vom Sitz entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Telefonnummer 04441-943-0 in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell