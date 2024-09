Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PI Cloppenburg/Vechta für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis vom 14.09./15.09.2024

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen Bei einem Unfall auf der B213 in Cloppenburg wurden eine Mutter und ihr Sohn am Samstagvormittag (14.09.2024) gegen 10:30 Uhr leicht verletzt. Die 30-jährige Frau aus Vechta war mit ihrem 5 Jahre alten Sohn auf der Ortsumgehung zwischen Cloppenburg-Bethen und Cloppenburg-Nord unterwegs, als ein Lkw ihr Auto überholte. Beim Wiedereinscheren übersah der 41-jährige Lkw-Fahrer aus Bulgarien den Wagen. Es kam zu einer Kollision, bei der ein geschätzter Sachschaden von ca. 10.000 Euro entstand. Für den Zeitraum der Bergungsarbeiten musste die Straße voll gesperrt werden.

Garrel - Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen Bei einem Unfall auf dem Beverbrucher Damm in Garrel wurden am Samstag, 14.09.2024 gegen 13 Uhr bei einer Kollision drei Personen verletzt - darunter auch ein Kind. Eine 38-jährige Garrelerin war in Richtung Beverbruch unterwegs, als sie nach links auf ein Grundstück abbiegen wollte. Dabei übersah die Garrelerin das entgegenkommende Auto einer 39-Jährigen aus Emstek. Die Autos kollidierten. Beide Fahrerinnen und der im Auto befindliche 11-jährige Sohn der Emstekerin wurden laut Polizei leicht verletzt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Für den Zeitraum der Bergungsarbeiten musste die Straße vorübergehend gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden wurde auf ca. 7000 Euro geschätzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass die Unfallverursacherin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Löningen - Küchenbrand

Am Samstag, 14.09.2024 gegen 11:30 Uhr, kam es in Löningen, Im Winkel, zu einem Küchenbrand. Vermutlich geriet der Inhalt eines auf der Herdplatte abgestellten Kochtopfes in Brand. Hierdurch entstand ein geschätzter Sachschaden von 2000 Euro an der Küchenzeile. Zwei Bewohner der betroffenen Wohnung wurden vorsorglich einem Krankenhaus zugeführt.

Cloppenburg - Sachbeschädigung an PKW / Verkehrsunfallflucht Am Samstag,14.09.2024 gegen 09:30 Uhr, wurde ein auf dem Kundenparkplatz eines Verbrauchermarktes an der Soestenstraße in Cloppenburg abgestellter PKW, Opel Corsa, beschädigt. Eventuell wurden Schaden durch einen Einkaufswagen verursacht. Die Schadenshöhe wird auf ca. 2400 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich unter 0447118600 mit der Polizei in Cloppenburg in Verbindung zu setzen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Im Zeitraum Samstag, 14.09.2024, 10:25 Uhr - 10:45 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Bau-marktes am Lankumer Ring 2 in Cloppenburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken wurde ein geparkter PKW beschädigt. Die Schadenshöhe ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 0447118600 entgegen.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

Im Zeitraum Samstag, 14.09.2024, 12:00 Uhr - 13:00 Uhr, kam es auf einem Parkplatz an der Angelbecker Straße 5 in Löningen zur einer Verkehrsunfallflucht. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken wurde ein geparkter PKW beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf ca. 250 Euro geschätzt Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Hinweise nimmt die Polizei in Löningen unter 05432/803840 entgegen.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 14.09.2024, gegen 19:55 Uhr fuhr ein 31-jähriger aus Lindern in der Straße "Vösseberge" in Lindern mit seinem PKW gegen eine Grundstücksmauer und verursachte dabei einen Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, vermutlich weil er - wie später festgestellt wurde - unter Alkoholeinfluss stand. Der Unfallverursacher konnte im Rahmen der polizeilichen Fahndung angetroffen werden. Es wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,87 Promille festgestellt. Eine Blutentnahme wurde angeordnet.

