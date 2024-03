POL-Bremerhaven: Nächtlicher Verkehrsunfall in Geestemünde - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots) - Dank der Meldung eines aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei Bremerhaven in der Nacht zum heutigen Freitag, 8. März, offenbar einen Einbruch verhindern. Ein Mann meldete gegen 2.50 Uhr zwei verdächtige Personen, die sich an einer Apotheke in der Langen Straße, Ecke Eisenbahnstraße, zu schaffen machten. Eine ganz in der Nähe befindliche Streifenwagenbesatzung war nur Sekunden später am Einsatzort ...

