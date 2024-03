Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Betrunken und ohne Licht durch Lehe gefahren

Bremerhaven (ots)

Offenbar betrunken und ohne Licht fuhr ein Autofahrer in der Nacht zum Sonntag, 10. März, durch Bremerhaven-Lehe. Vor den Augen der Polizeibeamten verursachte er dann auch noch einen Unfall. Kurz vor 3 Uhr erhielt die Polizei Bremerhaven durch mehrere Zeugen Hinweise auf den Ford-Fahrer, der mit einer auffälligen Fahrweise und ohne jegliche Beleuchtung auf der Hafenstraße unterwegs war. Die Streifenwagenbesatzungen trafen den Ford an, als dieser gerade von der Hafen- in die Rickmersstraße einbog. Dort lenkte der Fahrer den Wagen in eine Parklücke. Als die Beamten ihn aufforderten, den Motor abzuschalten und auszusteigen, gab der 62-Jährige noch einmal Gas und fuhr auf den vor ihm geparkten Wagen auf. Es entstand leichter Sachschaden. Bei der anschließenden Kontrolle gab der Mann an, nichts getrunken zu haben. Starker Alkoholgeruch und ein Atemalkoholtest mit einem Ergebnis im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit sprachen dagegen. Der 62-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Seinen Führerschein und die Fahrzeugschlüssel stellten die Beamten sicher. Ihn erwarten nun Anzeigen unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung.

