Löningen - Sachbeschädigung

In der Zeit von Freitag, 13. September 2024 13:00 Uhr bis Sonntag, 15. September 2024 15:00 Uhr begaben sich unbekannte auf ein Grundstück in der Meerdorfer Straße und beschädigten das Glaselement der dortigen Kapelle. Der Schaden wurde auf 6.500,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/80384-0) entgegen.

Löningen - Fahren unter Alkoholeinfluss / Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, 15. September 2024, 15:45 Uhr befuhr ein 31-jähriger Mann aus Löningen mit einem Quad die Böener Straße, obwohl er nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis war. Zudem stand er unter dem Einfluss von Alkohol. Ein vor Ort durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,17 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Samstag, 14. September 2024 15:00 Uhr bis Sonntag, 15. September 2024 16:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw eines 24-jährigen Mannes aus Cloppenburg. Dieser hatte seinen Pkw, einen Skoda Scala, auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses in der Straße Am Markt abgestellt. Der Schaden wurde auf 1.500,00 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

