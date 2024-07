Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Elektrofahrrad aus Fahrradgeschäft gestohlen

Stralsund (ots)

Am Dienstag, dem 23. Juli 2024, gegen 16 Uhr wurde die Polizei in Stralsund zu einem Fahrradgeschäft in die Richtenberger Chaussee gerufen.

Augenscheinlich betrat ein junger Mann das Fahrradgeschäft, sah sich die verschiedenen Bereiche des Geschäfts an und begab sich anschließend wieder Richtung Haupteingang.

In der weiteren Folge entwendete er ein schwarzes Elektrofahrrad mit orangefarbener Aufschrift "KTM" und flüchtete Richtung Tankstelle. Mitarbeiter des Fahrradgeschäftes nahmen noch Verfolgung auf, verloren den Flüchtigen aber in der Tribseer Siedlung Höhe Krummer Weg aus den Augen. Es entstand ein Stehlschaden in Höhe von 5.299 Euro.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: - männlich, circa 20-25 Jahre alt, - kurze, blonde Haare, - schwarzes Polo-Shirt der Marke "Ralph Lauren", - schwarze Jogginghose der Marke "Ellesse".

Zeugen, die diesen Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum Verbleib des Fahrades bzw. der unbekannten Person machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Stralsund unter 03831 28900, der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell