Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Unfallflucht in Parkhaus im Schiesstäle

Ludwigsburg (ots)

Eine aufmerksame Zeugin bemerkte am Donnerstag (19.09.2024) im Parkhaus eines Supermarkts im Schiesstäle in Herrenberg, wie der noch unbekannte Fahrer eines Jeep Cherokee beim Einparken einen VW Passat beschädigte. Die Zeugin sprach den Fahrer auf den Unfall an, woraufhin dieser nur erwiderte, dass ja kaum etwas zu sehen sei. Anschließend entfernte sich der Unbekannte unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden an dem Passat beläuft sich auf circa 1.500 Euro. Das Polizeirevier Herrenberg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug unter Tel. 07032 2708-0 oder per Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

