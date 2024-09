Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Kassenautomat in Tiefgarage aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Personen machten sich in der Nacht von Donnerstag, 21:00 Uhr auf Freitag, 07:30 Uhr (19./20.09.2024) am Kassenautomat der Tiefgarage am Marktplatz in Asperg zu schaffen. Dort schnitten sie mit einem Trennschleifer das Gehäuse des Automaten auf und entwendeten die dahinter verbaute Geldkassette mit dem Bargeldbestand des Kassenautomaten. Der genaue Wert des Diebesguts sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens sind noch nicht näher bekannt. Der Polizeiposten Asperg ermittelt (Tel. 07141 15001-70, kornwestheim.prev@polizei.bwl.de).

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell