Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Affalterbach: Unfall im Begegnungsverkehr auf der L1127 - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Eine 43-Jährige fuhr am Freitag (20.09.2024) gegen 08:45 Uhr mit ihrem Renault auf der Landesstraße 1127 von Winnenden kommend in Richtung Affalterbach. Auf Höhe der Bollenhöfe kam ihr eine unbekannte Person mit einem Fahrzeug entgegen, die zu weit in der Fahrbahnmitte fuhr und daher den linken Außenspiegel des Renault streifte. Dabei wurde das Spiegelgehäuse komplett zerstört. Die unbekannte Person setzte ihre Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Da das unbekannte Fahrzeug sich in einer Kolonne mit mehreren Fahrzeugen befand, könnten andere Verkehrsteilnehmende den Vorfall beobachtet haben. Das Polizeirevier Marbach am Neckar bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel. 07144 900-0 oder per Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de bei der Polizei zu melden.

