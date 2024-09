Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt-Hausen: Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen wurde eine 66-jährige Fahrradfahrerin vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem sie am Freitagmorgen (20.09.2024) in Weil der Stadt-Hausen in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Gegen 05:45 Uhr fuhr die 66-Jährige mit ihrem Fahrrad auf der Heimsheimer Straße und hielt an der Einmündung zur Würmtalstraße ordnungsgemäß an. Zeitgleich befuhr eine 62-jährige Skoda-Lenkerin die Würmtalstraße aus Richtung Pforzheim kommend und bog nach links in die Heimsheimer Straße ab. Dabei hielt sie sich nicht an das Rechtsfahrgebot, sondern schnitt die Kurve und übersah die stehende Fahrradfahrerin, so dass es zur Kollision zwischen dem Skoda und dem Fahrrad kam. Die 66-Jährige stürzte daraufhin und zog sich schwere Verletzungen zu. Die 62-jährige Autofahrerin wurde nicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell