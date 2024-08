Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Personenunfall im Hamburger Hauptbahnhof

Hamburg (ots)

Nach jetzigem Sachstand der Bundespolizeiinspektion Hamburg stürzte ein Mann (m.72) am 06.08.2024 gegen 11.07 Uhr am Gleis 5 im Hamburger Hauptbahnhof in den Spalt zwischen einem im Gleis stehenden EC (Prag) und der Bahnsteigkante. Bevor die Rettungskräfte vor Ort waren, versorgte eine privat am Bahnsteig befindliche Rettungssanitäterin den Verletzten.

Alarmierte Kräfte der Bundespolizei und diverse Rettungskräfte der Feuerwehr erreichten den Einsatzort. Der in Hamburg lebende Mann wurde auf den Bahnsteig gerettet. Eine sichtbare Kopfplatzwunde wurde vor Ort versorgt; im weiteren Verlauf wurde der Verletzte mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

"Bundespolizisten waren zur Unfallaufnahme vor Ort. Nach Zeugenaussagen und Auswertung der gespeicherten Videoaufnahmen entsprechender Überwachungskameras kann die Bundespolizei ein Fremdverschulden ausschließen. Der Verunfallte stolperte am Bahnsteig und geriet dann in den Spalt zwischen Bahnsteigkante und stehendem Zug."

Gegen 12.20 Uhr konnten die Einsatzmaßnahmen vor Ort beendet und die Streckensperrung aufgehoben werden.

